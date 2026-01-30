The Swiss voice in the world since 1935
Glückspilz knackt bei Euro Millions Jackpot

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 113,5 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 14, 18, 31, 35 und 46 sowie die Sterne 7 und 11.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf die richtigen Zahlen tippte ein Glückspilz in Belgien, wie Swisslos mitteilte. Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

