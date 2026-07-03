Glückspilz knackt bei Euro Millions Jackpot

Keystone-SDA

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Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 73,93 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 2, 12, 17, 25 und 39 sowie die Sterne 1 und 2.

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(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html