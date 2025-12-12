Glückspilz knackt Jackpot bei Euro Millions

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 15,93 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 7, 25, 30, 37 und 41 sowie die Sterne 5 und 11.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

