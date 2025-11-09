Glarner Kantonspolizei setzt Schusswaffe gegen Gewalttäter ein

Keystone-SDA

Eine Polizeipatrouille hat im glarnerischen Oberurnen einen gewalttätigen Mann mit einer Schusswaffe verletzt. Der 35-Jährige griff zuvor einen 27-Jährigen mit einem Messer an und fügte ihm Stichverletzungen zu.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Glarus wurde am Freitag um 23.30 Uhr «wegen einer Intervention im häuslichen Bereich» alarmiert, wie diese am Sonntag mitteilte. Die Patrouille stiess daraufhin auf eine laufende Auseinandersetzung. Beide Verletzten wurden hospitalisiert.

Die kantonale Staats- und Jugendanwaltschaft prüfe den Vorfall, hiess es in der Mitteilung weiter. Gegen den 35-jährigen Täter wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Er wurde inzwischen aus dem Spital entlassen.