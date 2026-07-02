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Glarner Regierung beantragt Kredit für Sportanlagen

Keystone-SDA

Der Glarner Regierungsrat hat beim Parlament beantragt, den Rahmenkredit von drei Millionen Franken für Erneuerung und Ausbau von Sportanlagen in den Jahren 2027 bis 2030 zu bewilligen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem beantragten Rahmenkredit sollen gemäss einer Mitteilung der Glarner Regierung vom Donnerstag kantonale Beiträge an den Bau, die Erweiterung und die Sanierung von Sportanlagen finanziert werden. Der bestehende Rahmenkredit für die Periode 2023 bis 2026 läuft Ende dieses Jahres aus.

Gemäss einer aktuellen Bedarfsabklärung wird für die Periode 2027 bis 2030 ein Kantonsbeitrag von insgesamt drei Millionen Franken benötigt. Den grössten Anteil machen gemäss Mitteilung mit rund 2,5 Millionen Franken die für 2029 und 2030 geplanten Sanierungen und Erweiterungen der Garderoben der Kunsteisbahn sowie der Turnhalle Buchholz in Glarus aus.

Für 2027 ist zudem ein Kantonsbeitrag von 400’000 Franken an die Sanierung der Gebäudehülle der Curlinghalle vorgesehen. Für die Sanierung der Dreifachturnhalle Buchen in Glarus Süd rechnet die Regierung mit einem Beitrag von 54’000 Franken. Hinzu kommen kleinere Anpassungen an den Klettersteig in Braunwald sowie an die Golfanlage in Engi.

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