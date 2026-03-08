The Swiss voice in the world since 1935
Glarner Stimmvolk wählt bisherige Regierung im ersten Anlauf

Keystone-SDA

Die Glarner Regierung bleibt wie sie ist. Alle fünf Regierungsräte wurden am Sonntag im ersten Wahlgang wiedergewählt. Das beste Resultat erzielte der SP-Mann Markus Heer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Glarnerinnen und Glarner entschieden sich am Sonntag für Konstanz. Ihre Stimmbeteiligung bei der Gesamterneuerungswahl der Kantonsregierung betrug 40,63 Prozent.

Landammann Kaspar Becker (Mitte), Landesstatthalter Markus Heer (SP), die dienstälteste Regierungsrätin Marianne Lienhard (SVP), ihr Parteikollege Thomas Tschudi und Christian Marti (FDP) dürfen eine weitere Amtszeit antreten.

Die drei parteilosen Herausfordernden blieben in allen drei Glarner Gemeinden chancenlos.

