Glarus Nord zeigt Sachbeschädigung an einer Schule an

Keystone-SDA

Nach mehreren Sachbeschädigungen an Schulhäusern in Glarus Nord hat der Gemeinderat den jüngsten Vorfall von Vandalismus angezeigt. Dieser betraf das Schulhaus Linth-Escher. Die Schäden sind gemäss der Gemeinde erheblich.

(Keystone-SDA) In den vergangenen Wochen kam es an verschiedenen Schulen zu «gehäuften und teilweise erheblichen» Sachbeschädigungen, wie die Gemeinde Glarus Nord am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Besonders betroffen seien die Schulhäuser Linth-Escher, Näfels und Mollis.

Seit Januar ist es an insgesamt fünf Schulen zu Sachbeschädigungen gekommen, wie Alexander Herzog, Bereichsleiter Liegenschaften bei der Gemeinde Glarus Nord, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Im Aussenbereich seien unter anderem eine Fassade, eine Laterne sowie ein Veloständer beschädigt worden. Fälle von Vandalismus im Innern der Gebäude habe es in den letzten Wochen hingegen keine gegeben. Zur genauen Höhe der Schäden machte Herzog keine Angaben.

Die Beschädigungen verursachten beträchtliche Mehrarbeit für die Hauswarte und die Verwaltung. Die Reparaturen führen zu zusätzlichen Kosten. «Diese Aufwände belasten letztlich die öffentliche Hand und damit die Allgemeinheit», schrieb die Gemeinde weiter.