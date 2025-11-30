Glarus schmettert beide eidgenössischen Vorlagen ab

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten im Kanton Glarus habe sich sowohl gegen die Erbschaftssteuerreform als auch gegen die Service-citoyen-Inititative ausgesprochen. Beide Vorlagen wurden regelrecht "versenkt".

1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Erbschaftssteuerreform sprachen sich 1483 Abstimmende aus, dagegen waren 8613. Das entspricht einem Nein-Stimmen-Anteil von 85,31 Prozent. Die Service-citoyen-Inititative wurde mit 8686 zu 1392 Stimmen abgelehnt. Der Nein-Stimmen-Anteil betrug 89,19 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 37,9 Prozent.