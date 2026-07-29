Glarus verbietet Höhenfeuer und Feuerwerk

Keystone-SDA

Teilen

Der Kanton Glarus hat bekanntgegeben, dass das Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk sowie zum Entzünden von Höhenfeuern über den 1. August bestehen bleibt. Das absolute Feuerverbot im Kanton bleibt ebenfalls weiterhin in Kraft.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die am Wochenende gefallenen Niederschläge seien zu gering ausgefallen, begründet der Kanton Glarus das Verbot in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Das am 16. Juli erlassene Feuerverbot im Freien gilt deshalb weiterhin. Dieses umfasst ein Verbot von Kohle- und Einweggrills, das Feuern in Feuerstellen, das Abbrennen von Feuerwerk, Höhenfeuer und das Steigenlassen von Himmelslaternen.

Gas- und Elektrogrills dürfen auf nicht brennbarem Untergrund weiterhin verwendet werden – allerdings nur mit einem Abstand von mindestens 50 Meter zum Wald.

Für nächste Woche seien weiterhin hohe Temperaturen und kaum Niederschläge prognostiziert. «Die Waldbrandgefahr bleibt weiterhin sehr gross. Die Abteilung Wald und Naturgefahren beurteilt die Lage laufend neu», heisst es in der Kantonsmitteilung.