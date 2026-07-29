The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Glarus verbietet Höhenfeuer und Feuerwerk

Keystone-SDA

Der Kanton Glarus hat bekanntgegeben, dass das Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk sowie zum Entzünden von Höhenfeuern über den 1. August bestehen bleibt. Das absolute Feuerverbot im Kanton bleibt ebenfalls weiterhin in Kraft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die am Wochenende gefallenen Niederschläge seien zu gering ausgefallen, begründet der Kanton Glarus das Verbot in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Das am 16. Juli erlassene Feuerverbot im Freien gilt deshalb weiterhin. Dieses umfasst ein Verbot von Kohle- und Einweggrills, das Feuern in Feuerstellen, das Abbrennen von Feuerwerk, Höhenfeuer und das Steigenlassen von Himmelslaternen.

Gas- und Elektrogrills dürfen auf nicht brennbarem Untergrund weiterhin verwendet werden – allerdings nur mit einem Abstand von mindestens 50 Meter zum Wald.

Für nächste Woche seien weiterhin hohe Temperaturen und kaum Niederschläge prognostiziert. «Die Waldbrandgefahr bleibt weiterhin sehr gross. Die Abteilung Wald und Naturgefahren beurteilt die Lage laufend neu», heisst es in der Kantonsmitteilung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft