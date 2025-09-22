The Swiss voice in the world since 1935
Gleich am zweiten Tag: Bayern-Profis und Coach auf Wiesn

Keystone-SDA

Trainer Vincent Kompany und einige Profis des FC Bayern haben gleich am Eröffnungswochenende auf dem Oktoberfest gefeiert. Der Coach sowie die deutschen Fussball-Nationalspieler Serge Gnabry, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic kamen am Sonntag ins Schützenfestzelt, wie auf Instagram-Videos des Radiosenders 95.5 Charivari zu sehen ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch Konrad Laimer und Neuzugang Nicolas Jackson waren am Tag nach dem 4:1-Erfolg über die TSG Hoffenheim auf der Wiesn dabei. Der im Sommer von Chelsea ausgeliehene Jackson trägt übrigens als einziger keine Lederhose.

Kompanys Ansage vor Wiesn-Start

Noch in der vorigen Woche hatte Kompany seinen Profis Besuche auf dem grössten Volksfest der Welt explizit nicht verboten, aber an ihr Verantwortungsbewusstsein appelliert. «Ich habe Vertrauen. Die Spieler sind keine Kinder. Sie wissen, was richtig und was falsch ist», sagte er. Auf dem Tisch der Spieler und deren Begleitungen sind in dem kurzen Clip übrigens auch vor allem Wasserflaschen zu sehen.

Der deutsche Rekordmeister bestreitet vier Spiele zur Wiesn-Zeit, davon aber nur eines daheim. Am Schlusstag, einen Tag nach dem Auswärtsmatch gegen Eintracht Frankfurt, ist der offizielle Wiesn-Besuch der Mannschaft geplant.

