Gleich drei Freiburger Staatsräte treten demnächst ab

Keystone-SDA

Die beiden langjährigen Freiburger Mitte-Staatsräte Olivier Curty und Jean-Pierre Siggen treten per Ende Legislatur zurück. Volkswirtschaftsdirektor Curty gehört der Regierung seit 2017 an, Finanzdirektor Siggen seit 2013.

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(Keystone-SDA) Damit treten demnächst gleich drei Freiburger Staatsräte ab, hat doch auch Jean-François Steiert kürzlich seinen Rücktritt angekündigt. Die Gesamterneuerungswahlen finden im Kanton Freiburg am 8. November statt.

Curty teilte am Freitag in einem Communiqué der Staatskanzlei mit, auch wenn ihn die Arbeit in der Kantonsregierung mit Herzblut erfülle, wolle er nun ein neues Kapitel aufschlagen und 2027 für den Nationalrat kandidieren. Siggen erklärte, es sei nun die Zeit gekommen, seinen Platz jemanden anderem zu überlassen.