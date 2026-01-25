Gleich zwei Autofahrer entfernen sich in Ausserrhoden nach Unfällen

Keystone-SDA

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist es am Wochenende zu zwei Autounfällen gekommen. Beide Male entfernten sich die Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

(Keystone-SDA) In Herisau fuhr ein 27-jähriger Mann zuerst rückwärts in ein anderes Auto, ehe er davonfuhr und seinen Wagen wenig später nach einem Selbstunfall stehen liess, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte. Der Mann sei mutmasslich als fahrunfähig eingestuft worden.

Bereits am späten Freitagabend kollidierte gemäss Polizeiangaben in Trogen ein 65-jähriger Automobilist mit einem Wasserhydranten, nachdem er von der Strasse abgekommen war. Auch dieser Lenker fuhr davon. Es entstand bei beiden Unfällen ein Sachschaden.