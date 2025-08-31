The Swiss voice in the world since 1935
Gleitschirmpilot kollidiert bei Charmey FR mit Seilbahnkabel

Keystone-SDA

Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntagmorgen in das Kabel der Seilbahn von Charmey FR auf den Berg Vounetz geprallt. Dort blieb er hängen und musste mit Hilfe der Rega, der Rettungsstation Jaun und weiteren Spezialisten geborgen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verletzt wurde der 59-jährige Pilot in Ausbildung anschliessend von der Rega ins Spital geflogen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Die Seilbahn musste eine Stunde lang ihren Betrieb einstellen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

