Gleitschirmpilot stürzt bei Vercorin VS in den Tod

Keystone-SDA

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Ein 46-jähriger Gleitschirmpilot ist am Sonntag in Vercorin im Wallis um Leben gekommen. Der Schweizer verlor kurz nach dem Start auf dem Berg Crêt du Midi aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte zu Boden.

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(Keystone-SDA) Augenzeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort. Der schwer verletzte Gleitschirmpilot wurde per Helikopter ins Spital Sitten geflogen, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Die für Flugunfälle zuständige Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.