Gleitschirmpilotin verletzt sich bei Unfall in Engelberg OW schwer

Eine 30-jährige Gleitschirmpilotin hat sich am Sonntagnachmittag am Wissberg in Engelberg OW lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde von der Rega im steilen Gelände geborgen und in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start des Gleitschirmflugs, wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte. Die Gründe dafür sind bislang ungeklärt.

Die Kantonspolizei untersucht den Unfallhergang und informierte die Bundesanwaltschaft zuständigkeitshalber.