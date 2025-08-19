The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

GLP fordert bei Wahl ans Obwaldner Obergericht FDP heraus

Keystone-SDA

Die FDP des Kantons Obwalden muss ihren frei werdenden Sitz am Obergericht gegen die GLP verteidigen. Für die Volkswahl vom 28. September sind zwei Kandidaturen eingegangen, nämlich die von Monika Läubli (FDP) und die von Heinz Krummenacher (GLP).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, wird die Ersatzwahl vom 28. September nötig, weil Brigitte Scheuber (FDP) auf den 20. März als Mitglied des Obergerichts zurückgetreten ist. Die laufende Amtsperiode dauert bis 2028.

Für den Wahlgang gingen zwei Kandidaturen ein. Die FDP will den Sitz am Obergericht mit der Sarner Rechtsanwältin Monika Läubli verteidigen. Läubli hat Jahrgang 1984 und ist Mitglied der Anwaltskommission.

Um den Sitz bewirbt sich auch die GLP. Sie schickt den Politologen Heinz Krummenacher aus Alpnach Dorf ins Rennen. Krummenacher hat Jahrgang 1954 und war früher Gemeindepräsident von Alpnach.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft