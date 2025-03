GLP-Fraktion zeigt Sympathie für Martin Pfister

Keystone-SDA

Die Fraktion der Grünliberalen hat am Tag vor der Bundesratswahl keine Wahlempfehlung für einen der beiden Mitte-Kandidaten beschlossen. Sie teilte nach einer Fraktionssitzung aber mit, Martin Pfister stehe ihren politischen Positionen näher als Markus Ritter.

(Keystone-SDA) Dies sei der Fall bei der Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen mit der EU, bei der Rolle der Schweiz in der europäischen Sicherheitsarchitektur, in der Finanz- und Wirtschaftspolitik wie auch bei der Energiewende, heisst es in der Mitteilung der GLP-Fraktion vom Dienstag.

Weiter steht dort, die GLP-Fraktion anerkenne den Anspruch der Mitte auf einen Bundesratssitz. Die GLP-Fraktion bestätigte damit ihre Position vom vergangenen Mittwoch. Damals gab Fraktionschefin Corina Gredig bekannt, Pfister stehe der Fraktion näher als Ritter.

Am Dienstag traf sich auch die FDP-Fraktion nochmals. Im Anschluss gab die Partei auf Anfrage bekannt, es bleibe dabei: Die FDP-Fraktion gebe keine Wahlempfehlung ab.