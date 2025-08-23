The Swiss voice in the world since 1935
GLP-Fraktionspräsidentin Gredig zum dritten Mal Mutter

Keystone-SDA

Die GLP-Fraktionschefin Corina Gredig ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die kleine Géraldine Nadja kam am 12. August in Zürich zur Welt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Geburt eines Kindes ist ein überwältigendes Erlebnis. Es war wunderbar, dieses kleine Geschöpf auf der Welt zu begrüssen», sagte die Zürcher Nationalrätin zum Newsportal blick.ch. Der Zweitname Nadja sei eine Hommage an Gredigs Cousine. «Sie ist fast auf den Tag genau vor einem Jahr verstorben.»

Die 37-Jährige hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Im Alter von neun und 13 Jahren. In der anstehenden Herbstsession werde Gredig abwesend sein, hiess es weiter. Vizefraktionspräsident Beat Flach werde sie vertreten.

Nachwuchs gab es letztens auch bei anderen Politikerinnen im Bundeshaus. Die Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz bekam kürzlich ihr zweites Kind und SP-Co-Fraktionschefin Samira Marti (BL) wurde im April Mutter.

