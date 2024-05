Goldschmiedekunst nach 180-jähriger Weltreise zurück in der Schweiz

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein vergoldeter Silberpokal kehrt zurück nach Schaffhausen. Das Trinkgefäss gilt heute als Meisterwerk europäischer Goldschmiedekunst. Vor 181 Jahren hatten es die Schaffhauser zu Geld gemacht. Jetzt hat es die Schaffhauser Sturzenegger-Stiftung zurück gekauft.

“Es passiert nur ein Mal im Leben, dass man ein solches einmaliges Objekt zurück in seine Heimat holen kann”, schwärmte Daniel Grütter im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er ist Kurator für Kulturgeschichte am Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen.

“Unbedeutend und durchaus entbehrlich”, lautete 1843 das Verdikt der Schaffhauser Behörden, weshalb sie den Pokal versteigert haben. Zuletzt gehörte er einem Sammler aus Südamerika.

Dank persönlicher Beziehungen konnte die Sturzenegger-Stiftung ihn nun zurückkaufen. Als Dauerleihgabe stellt sie den Pokal, aus dem einst der zeremonielle Hochzeitstrunk gereicht wurde, dem Museum zu Allerheiligen zur Verfügung.

Am Donnerstag hat das Museum das Prunkstück den Medien präsentiert. Ab 1. Juni wird es Teil der Dauerausstellung.