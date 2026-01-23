Golta gilt bei den Stadtzürcher Wahlen als klarer Favorit

Die Zeichen stehen auf Golta Im Rennen um die Nachfolge der Zürcher SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch gilt SP-Stadtrat Raphael Golta seit Anfang klar als Favorit. Hauptgrund dafür: Das Stadtpräsidium ist seit 36 Jahren in SP-Hand.

(Keystone-SDA) Langsam kommt der Wahlkampf in die heisse Phase. Neben dem bisherigen Sozialvorsteher Raphael Golta wollen am 8. März auch der FDP-Gemeinderat Përparim Avdili, SVP-Kantonsrat Ueli Bamert und GLP-Stadtparlamentarierin Serap Kahriman das Präsidenten-Amt der grössten Schweizer Stadt holen.

«Ëine vo ois»

Besonders umtriebig ist dabei der 39-jährige, in Nordmazedonien geborene Avdili. Er spannte für seinen Wahlkampf unter anderem mit dem Zürcher Oberländer Mundartrapper EAZ zusammen, der kosovarischer Abstammung ist. In «Ëine vo ois», EAZs neustem Track, geht es um: Avdili.

Dieser machte aber nicht nur mit dem EAZ-Rap auf sich aufmerksam. Er greift auch bewusst linke Themen auf: Auf Plakaten wirbt er mit dem Slogan der autonomen Szene «Wo-Wo-Wonige!». Avdili spricht von einem «Scherbenhaufen links-grüner Wohnungspolitik» und fragt: «Würden Menschen wie meine Eltern heute in Zürich noch eine Wohnung finden?»

Als Migrant will Avdili auch bei den Secondos punkten: «Vom Saisonnier-Kind zum Stapi-Kandidaten» fasst er seinen Werdegang zusammen. Zu den finanziellen Ressourcen für seinen aufwendigen Wahlkampf hält sich Avdili jedoch zurück. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte er: «Genau will ich Ihnen das nicht sagen. Wir sind in den Wahlkampf gestartet, ohne dass wir das Budget gesichert haben.»

SP setzt auf erfahrenen Golta

Kein Geheimnis aus seinem Wahlkampfbudget macht hingegen der amtierende Sozialvorsteher Raphael Golta: 80’000 Franken. Er werde im Wahlkampf auf seine eigenen Qualitäten setzen. In den vergangenen zwölf Jahren habe er sich als Sozialvorsteher für die Menschen in dieser Stadt eingesetzt, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dafür wolle er auch auch als Stadtpräsident kämpfen.

Die SP will am kommenden Donnerstag die «heisse Wahlkampfphase» mit einer Medienkonferenz einläuten. Bisher war bei Golta von Wahlkampf noch eher wenig zu spüren.

Der 50-jährige kann auf eine lange Politkarriere zurückblicken. Bereits als knapp 20-Jähriger kam er in den Vorstand der SP-Sektion des Zürcher Stadtkreis 7. 2003 wurde er in den Kantonsrat gewählt, 2014 schaffte er den Sprung in die Stadtregierung.

Nun will er seine Parteikollegin Corine Mauch beerben, die nach 17 Jahren im Amt nicht mehr antritt. Golta gilt als klarer Favorit für das repräsentative Amt, seine Wahl gilt als nahezu sicher. Es spielt ihm in die Hände, dass das Stadtpräsidium seit 36 Jahren fest in SP-Hand ist und die SP die grösste Partei der Stadt stellt.

Seine scheinbare Sicherheit geriet im vergangenen Sommer allerdings kurz ins Wanken, als es um die parteiinterne Nomination ging. Neben Golta bewarb sich auch Mandy Abou Shoak, welche die erste dunkelhäutige Stadtpräsidentin werden wollte. Ihr Traum endete dann aber abrupt, als die Delegierten sich an einer abendfüllenden Versammlung für den langjährigen Stadtrat Golta entschieden. Und somit für den sicheren Wert.

Schwerer Stand für SVP

Den drei Kandidierenden Avdili, Bamert und Kahriman dürfte es schwerfallen, Golta seinen Aufstieg auf den «Thron» zu verwehren. Der 47-jährige Ueli Bamert ist Kantonsrat und Co-Präsident der Stadtpartei. Aber für die SVP ist der Weg in die städtische Regierung steinig: Sie hat im urbanen Stadtgebiet einen schweren Stand und ist seit 1990 nicht mehr im Stadtrat vertreten.

Bamert arbeitet als Geschäftsführer bei Swissoil, dem Dachverband der Brennstoffhändler, was in seiner Politik immer wieder bemerkbar ist. Dass das in der linken Stadt Zürich ein Problem werden könnte, glaubt er nicht. Die Leute hätten genug vom ständigen Klimagerede, sagte er einmal vor den Medien.

Kahriman als einzige Kandidatin

Serap Kahriman ist die einzige Frau, die sich fürs Präsidium bewirbt und zugleich die jüngste Kandidatin. Die 34-jährige Seconda -«Ich bin Schweizerin und Türkin» – politisiert seit vier Jahren für die GLP im Stadtparlament. Sie hat einen Master in Rechtswissenschaften. «Ich war die Erste in meiner Familie, die studieren konnte.» Kahriman kandidierte bereits vor vier Jahren für die Stadtregierung, damals noch für die Junge GLP. Zwar verpasste sie die Wahl – positionierte sich aber vor den beiden SVP-Kandidaten.