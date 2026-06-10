GPK fordert Ittigens Gemeinderat zu besserer Führung auf

Keystone-SDA

Der neu zusammengesetzte Gemeinderat von Ittigen ist noch keine funktionierende Kollegialbehörde. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission (GPK) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

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(Keystone-SDA) Sie nahm den Gemeinderat und die Verwaltung nach negativen Medienberichten unter die Lupe. Nun kommt sie zum Schluss, dass es zwar keine formalen Fehler gab, dafür massive Defizite bei Zusammenarbeit, Leitung und Kommunikation.

Der seit 2025 amtierende Gemeinderat blockiere sich selbst, Politik und Verwaltung arbeiteten kaum zusammen. Die Abteilungen Bau und Bildung seien in einer schwierigen Lage. Die GPK fordert, die Verwaltung sofort zu stabilisieren. Eine Mediation läuft bereits.

Der Gemeinderat gelobt Besserung: Er will die Arbeit im Team und die Kommunikation verbessern, wie er in einer Stellungnahme festhält.