GPK rügt Bürokratie und Führungskultur beim Basler Bauinspektorat

Keystone-SDA

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Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) rügt das Basler Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI). In ihr am Dienstag veröffentlichter Spezialbericht kritisiert sie unter anderem die zu lange Dauer von Bewilligungsverfahren.

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(Keystone-SDA) Die GPK hält darin fest, dass die Behörde die Baubewilligungsverfahren verkompliziere. Die Kritik richtet sich vor allem an Strukturen, welche die Bauprojekte unnötig in die Länge ziehen.

Die Bearbeitung von 83,3 Prozent der Gesuche dauert länger als die gesetzlichen drei Monate. Mit ein Grund ist gemäss GPK die unnötig hohe Zahl an Zwischenberichten, welche das BGI erlässt. Bei jedem Erlass eines Zwischenberichts beginnt die Dreimonatsfrist wieder neu zu laufen, was die Bauprojekte verzögert, wie die GPK schreibt.

Bei der GPK gingen zahlreiche externe und interne Klagen über das BGI ein. Mitarbeitende hätten sich beklagt, das Arbeitsumfeld sei «toxisch». Zudem sei die Führungs- und Kommunikationskultur «angstgeprägt» und «einschüchternd».