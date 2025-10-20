Grösstes Hochmoor im Kanton St. Gallen soll wieder wachsen

Auf der Alp Tamons oberhalb von Mels SG wird im November eines der grössten und wertvollsten Moore im Kanton St. Gallen saniert. Unter anderem sollen im letzten Jahrhundert angelegte Gräben wieder aufgefüllt werden.

(Keystone-SDA) Der Schwerpunkt der Arbeiten liege «bei einer Wiedervernässung», heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Montag. Dabei werden Gräben mit Holzspundwänden verschlossen oder aufgefüllt. Mulden sollen «gezielt eingestaut» und das Wasser in der Fläche zurückgehalten werden.

Die Moorlandschaft auf der Alp Tamons umfasst rund 480 Hektaren. Beim grössten Teil handelt es sich um Flachmoore, aber es gibt dort auch das mit 48 Hektaren grösste Hochmoor des Kantons.

Wichtiger CO2-Speicher

Moore seien wichtige Speicher von CO2, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit 15 Zentimeter Torf auf einem Quadratmeter könne etwa so viel CO2 wie mit einem Quadratmeter Wald in 100 Jahren gebunden werden. Entwässerte Moore zersetzten sich. Dadurch werde das CO2 wieder freigegeben.

Ziel der Sanierung sei es, dass das Moor wieder wachse und sich die Vegetation erhole. Die Kosten von rund 150’000 Franken werden zum grössten Teil von Kanton und Bund finanziert.

Die Stärkung der Biodiversität ist eines der Schwerpunktthemen der aktuellen St. Galler Regierung. Beteiligt am Projekt sind die Ortsgemeinde Sargans als Grundeigentümerin, die Gemeinde Mels sowie ein Fachbüro, das die Bauarbeiten begleitet.