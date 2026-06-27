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Gründeponie im Wald entzündet sich selbst in Sevelen SG

Keystone-SDA

In einem Waldstück in Sevelen SG nahe der Autobahn A13 ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Wahrscheinliche Brandursache ist laut Polizeinangaben eine Selbstentzündung in einer Deponie für Grünabfälle.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand sei kurz nach 20.10 Uhr gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine Fläche von rund zehn mal zehn Metern in Vollbrand gestanden.

Die örtliche Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich Material in der Deponie für Grünabfälle selbst entzündet hatte.

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