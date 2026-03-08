Grüne greifen nach FDP-Sitz im Zürcher Stadtrat

Keystone-SDA

Die ersten Wahlkreise bei den Zürcher Stadtratswahlen sind ausgezählt: Demnach würden die Grünen einen dritten Sitz auf Kosten von FDP holen. Bei der Wahl um die Nachfolge von Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) liegt Raphael Golta (SP) vorne.

(Keystone-SDA) Die SP würde es schaffen, ihre vier Sitze zu verteidigen. Die Wiederwahl würde auch der bisherige GLP-Stadtrat Andreas Hauri und FDP-Stadtrat Michael Baumer.

Bei der Stadtratswahlen traten drei von neun Zürcher Stadtratsmitglieder nicht mehr an: Stadtpräsidentin Corinne Mauch (SP) sowie die Stadträte André Odermatt (SP) und Filippo Leutenegger (FDP).

Um das Stadtpräsidium kämpfen neben dem bisherigen Stadtrat Raphael Golta (SP) auch Përparim Avdili (FDP), Serap Kahriman (GLP) und Ueli Bamert (SVP), Marcel Bühler (FL Züri) sowie Peter Vetsch (parteilos).

Das Schlussresultat für den Stadtrat und das Stadtpräsidium waren ursprünglich gegen 19 Uhr angekündigt, die Resultate für das Stadtparlament gegen 20 Uhr.