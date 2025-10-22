Grüne Initiative für mehr Biodiversität in Basel eingereicht

Keystone-SDA

Die Grünen Basel-Stadt haben am Mittwoch ihre Initiative für mehr Natur und Biodiversität mit 3172 Unterschriften eingereicht. Sie verlangen damit, dass Biodiversität in der kantonalen Gesetzgebung verankert wird.

(Keystone-SDA) Die Partei bemängelt gemäss Mitteilung, dass Biodiversität bereits auf Bundesebene im Natur- und Heimatschutzgesetz verankert ist, während eine entsprechende Erwähnung im baselstädtischen Natur- und Landschaftsschutzgesetz fehlt. Das soll sich nun ändern und eine «verbindliche gesetzliche Grundlage» im Kanton entstehen.

In der Mitteilung verweist die Partei auf den Zustandsbericht Basel-Stadt. Gemäss diesem wiesen viele Flächen eine schlechte ökologische Qualität auf und Pflanzen- und Tierbestände gingen weiter zurück.

«Der klassische Naturschutz reicht nicht mehr aus», wird Grossrat Béla Bartha (Grüne) im Communiqué zitiert. Man muss die Biodiversität als Grundlage unseres Lebensraums und unserer wirtschaftlichen begreifen, sagt er. Basel-Stadt könne nur mit einem modernen gesetzliche Rahmen vorangehen.