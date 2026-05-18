Grüne wollen in die Luzerner Regierung einziehen

Keystone-SDA

Die Grünen des Kantons Luzern beanspruchen einen Sitz in der Luzerner Regierung. Die Partei führt derzeit Gespräche mit vier möglichen Kandidierenden, wie sie am Montag in einem Communiqué bekanntgab.

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(Keystone-SDA) Im Gespräch sind die Krienser Einwohnerratspräsidentin Zita Bucher, Fraktionschef Samuel Zbinden, Kantonsrätin Rahel Estermann sowie der Krienser Stadtrat Maurus Frey, wie es hiess.

Die definitive Nomination soll laut der Partei voraussichtlich Ende August erfolgen. Ob die Partei den Delegierten letztlich ein Einer- oder Zweierticket zur Wahl vorschlägt, ist noch offen. Darüber entscheide die Wahlgruppe, sagte Co-Präsident Raoul Niederberger am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Grünen begründen ihren Regierungsanspruch mit Themen wie dem ausgebauten öffentlichen Verkehr, bezahlbarem Wohnraum, Gleichstellung und Klimapolitik. Eine grüne Vertretung in der Regierung sei für einen «zukunftsgerichteten» und «sozialen» Kanton notwendig, teilte die Partei mit.

Die Regierungsratswahlen finden im Kanton Luzern am 21. März 2027 statt.