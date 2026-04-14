Grünes Licht für Austausch von Gesundheitsdaten mit Liechtenstein

Keystone-SDA

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Spitalverbund Health Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein ist ausgebaut worden. Künftig können elektronische Gesundheitsdossiers beispielsweise vom Spital Grabs an den Hausarzt im Fürstentum Liechtenstein übermittelt werden.

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(Keystone-SDA) Nun liege die Bewilligung des liechtensteinischen Amts für Gesundheit für den Austausch elektronischer Gesundheitsdossiers über die Grenze vor, heisst es in der Mitteilung des Spitalverbunds Health Ostschweiz (Hoch) vom Dienstag.

Für Patientinnen und Patienten aus Liechtenstein, die beispielsweise im Spital Grabs behandelt würden, bedeute dies «eine spürbare Verbesserung in der Nachsorge».

Die für eine Behandlung relevanten Informationen wie Arztberichte, Laborresultate oder Medikationslisten könnten künftig von der Hausärztin oder dem Hausarzt auf der anderen Seite der Grenze direkt eingesehen werden. Voraussetzung sei jeweils die Einwilligung der Patientinnen und Patienten.

Der Schutz sensibler Gesundheitsdaten habe dabei höchste Priorität, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Datenspeicherung und der Zugriff erfolgten ausschliesslich nach den geltenden rechtlichen Vorgaben.