Grünes Licht für Begegnungszone im Bieler Lindenquartier

Keystone-SDA

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Die Stadt Biel kann im Lindenquartier eine Begegnungszone schaffen. Das Regierungsstatthalteramt hat die Beschwerden gegen die geplanten Verkehrsmassnahmen vollumfänglich abgewiesen.

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(Keystone-SDA) Die Beschwerdefrist ist mittlerweile abgelaufen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Damit kann das Projekt in diesem Sommer wie geplant umgesetzt werden. Die Markierungsarbeiten und die Installation der neuen Signalisation sollen zwischen Ende Juli und Mitte August erfolgen und rund eine Woche dauern.

Mit der Erweiterung der Zone am Scheibenweg soll die Sicherheit erhöht und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Künftig gilt im gesamten Perimeter eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Fussgängerinnen und Fussgänger haben Vortritt.

Zudem wird ein Fahrverbot für den Durchgangsverkehr eingeführt, während das Velofahren neu auch im Gegenverkehr erlaubt ist. Dafür werden in der Blauen Zone 15 Parkfelder abgebaut.