The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Grünes Licht für Begegnungszone im Bieler Lindenquartier

Keystone-SDA

Die Stadt Biel kann im Lindenquartier eine Begegnungszone schaffen. Das Regierungsstatthalteramt hat die Beschwerden gegen die geplanten Verkehrsmassnahmen vollumfänglich abgewiesen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Beschwerdefrist ist mittlerweile abgelaufen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Damit kann das Projekt in diesem Sommer wie geplant umgesetzt werden. Die Markierungsarbeiten und die Installation der neuen Signalisation sollen zwischen Ende Juli und Mitte August erfolgen und rund eine Woche dauern.

Mit der Erweiterung der Zone am Scheibenweg soll die Sicherheit erhöht und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Künftig gilt im gesamten Perimeter eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Fussgängerinnen und Fussgänger haben Vortritt.

Zudem wird ein Fahrverbot für den Durchgangsverkehr eingeführt, während das Velofahren neu auch im Gegenverkehr erlaubt ist. Dafür werden in der Blauen Zone 15 Parkfelder abgebaut.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft