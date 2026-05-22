Grünes Licht für Verkehrssanierung im Emmental

Keystone-SDA

Der Verkehrssanierung im Raum Burgdorf, Oberburg, Hasle steht nichts mehr im Weg. Die beiden Beschwerdeführer ziehen ihre Beschwerden beim kantonalen Verwaltungsgericht zurück.

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(Keystone-SDA) Das gab der Berner Regierungspräsident Christoph Neuhaus (SVP) am Freitag vor den Medien bekannt. Über den Inhalt der Vereinbarungen mit den Beschwerdeführern wurde demnach Stillschweigen vereinbart.

Im Raum Burgdorf, Oberburg, Hasle sind insgesamt 19 Massnahmen geplant, um die Ortschaften vom Verkehr zu entlasten. Die Stimmberechtigten des Kantons Bern hiessen den Baukredit von 314 Millionen Franken im März 2023 gut. 240 Millionen kostet allein ein gut ein Kilometer langer Tunnel zwischen Oberburg und Hasle.