Grünliberale rechnen mit weniger Sitzverlusten als prognostiziert

Keystone-SDA

Nach den ersten offiziellen Hochrechnungen hoffen die Berner Grünliberalen weiterhin auf Status Quo im Grossen Rat. Ihr eigenes Hochrechnungsmodell sah am frühen Abend höchstens zwei Sitzverluste voraus.

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(Keystone-SDA) Laut der ersten Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern soll die GLP mit vier Sitzverlusten als grosse Verliererin aus den Grossratswahlen hervorgehen. Den eigenen Berechnungen der Partei zufolge lag die Spannweite aber zwischen zwei Sitzverlusten und einem Sitzgewinn, erklärte Parteipräsident und Mathematiker Casimir von Arx.

Realistisches Ziel seien unverändert 16 Sitze im Kantonsparlament. Einen möglichen Sitzverlust erklärte er sich pragmatisch: «Wir leben weder in grünen noch in liberalen Zeiten», sagte er zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.