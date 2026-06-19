The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Graffiti an Basler Messegebäude ist nicht von Banksy

Keystone-SDA

In den sozialen Medien kursieren am Freitag Aufnahmen von einem Graffiti in Basel. Es erinnert an Werke des britischen Künstlers Banksy. Nach Angaben von Pest Control stammt das Bild an der Messehalle 2 aber nicht von ihm.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Pest Control Office ist ein Unternehmen, das Werke von Banksy verifiziert und nach eigenen Angaben der einzige Kontaktweg zum Künstler ist. Es hat auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA geschrieben, dass es sich beim fraglichen Graffiti nicht um ein Werk von Banksy handelt.

Auch auf dem offiziellen Instagram-Konto von Banksy erscheint das schwarzweisse Bild des Buben mit Teddybär und Spraydose nicht.

Wer sich das Graffiti dennoch anschauen möchte, findet es an der südöstlichen Ecke der Messehalle 2 auf der Seite der Mattenstrasse. In den Messehallen findet diese Woche die Kunstmesse Art Basel statt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft