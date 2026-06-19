Graffiti an Basler Messegebäude ist nicht von Banksy

Keystone-SDA

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In den sozialen Medien kursieren am Freitag Aufnahmen von einem Graffiti in Basel. Es erinnert an Werke des britischen Künstlers Banksy. Nach Angaben von Pest Control stammt das Bild an der Messehalle 2 aber nicht von ihm.

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(Keystone-SDA) Pest Control Office ist ein Unternehmen, das Werke von Banksy verifiziert und nach eigenen Angaben der einzige Kontaktweg zum Künstler ist. Es hat auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA geschrieben, dass es sich beim fraglichen Graffiti nicht um ein Werk von Banksy handelt.

Auch auf dem offiziellen Instagram-Konto von Banksy erscheint das schwarzweisse Bild des Buben mit Teddybär und Spraydose nicht.

Wer sich das Graffiti dennoch anschauen möchte, findet es an der südöstlichen Ecke der Messehalle 2 auf der Seite der Mattenstrasse. In den Messehallen findet diese Woche die Kunstmesse Art Basel statt.