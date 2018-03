Grasshoppers rücken zu Leader St. Gallen auf

Dieser Inhalt wurde am 8. April 2001 18:39 publiziert 08. April 2001 - 18:39

GC überstand die Finalrunde bisher ungeschlagen. (Keystone)

Dank einem 4:0-Heimsieg über Lausanne rückten die Grasshoppers am sechsten Spieltag der NLA-Finalrunde zu Tabellenführer St. Gallen auf.

Mit drei Zählern Rückstand folgen Wintermeister Lugano, der am Samstag gegen Servette seinen ersten Finalrunden-Sieg landete (3:2), Lausanne und Basel, das gegen Sion (2:1) seine Ungeschlagenheit im St.-Jakob-Park wahren konnte.



Die Grasshoppers überstanden auch das dritte Finalrundenspiel im Hardturm ungeschlagen. Stéphane Chapuisat mit seinen ersten beiden Toren in diesem Jahr, Neuzuzug Richard Nuñez (Uru) und Andres Gerber nur Sekunden nach seiner Einwechslung erzielten die vier Treffer zum viel zu hohen 4:0-Erfolg der Zürcher. Die defensiv agierenden Lausanner vermochten damit auch das dritte Auswärtsspiel in diesem Jahr nicht zu gewinnen.



Zwei Doppeltorschützen



Mit Léonard Thurre (Servette) und Stéphane Chapuisat (Grasshoppers) gab es in der 6. Runde zwei Doppeltorschützen. Für den Servettien waren es die Saisontreffer zwei und drei nach einer langen Verletzungspause, für den GC-Stürmer die ersten beiden Tore in diesem Jahr. Chapuisat war zuvor während 495 Minuten ohne Treffer geblieben, das letzte seiner insgesamt 13 Saisontore hatte er im letzten Qualifikationsrundenspiel gegen den FCZ erzielt.



swissinfo und Agenturen

