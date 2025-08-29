The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gratis-ÖV für Jugendliche ist für Aargauer Regierung zu teuer

Keystone-SDA

Bahn und Bus werden im Aargau für Kinder und Jugendliche nicht gratis: Dies ist der Regierung zu teuer und zu kompliziert. Sie setzt stattdessen auf bestehende Angebote und Vergünstigungen, wie sie in einer Antwort auf eine Interpellation festhält.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Ein Gratis-ÖV für Kinder und Jugendliche würde den Kanton massiv belasten, wie der am Freitag veröffentlichten Antwort zu entnehmen ist. In der Maximalvariante, wenn alle 6- bis 16-Jährigen kostenlos ein Generalabonnement erhielten, wäre mit Kosten von 130 Millionen Franken im Jahr zu rechnen. Damit würde sich der heutige kantonale Aufwand für den öffentlichen Verkehr verdoppeln.

Die Umsetzung wäre gemäss Regierung zudem sehr aufwendig: Entweder müsste der gesamte ÖV im Kanton für alle Kinder – auch für Durchreisende – gratis sein, oder es bräuchte spezielle Abos nur für Aargauer Jugendliche. Beides würde neue Tarifsysteme und Verhandlungen mit Transportverbünden und -Unternehmen erfordern.

Die Erfahrungen anderer Kantone wie Genf oder Basel-Stadt zeigten, dass Gratis- oder Billigmodelle hohe Kosten verursachen würden und nur in städtischen Strukturen sinnvoll seien, schreibt die Regierung.

Der Regierungsrat sieht zudem keinen volkswirtschaftlichen Nutzen. Gratis-ÖV widerspreche dem Prinzip der Kostenwahrheit und könnte zu einer Übernutzung führen. Viel wichtiger sei es, Jugendliche früh an den öffentlichen Verkehr heranzuführen – etwa mit bestehenden Angeboten wie der Juniorkarte, dem GA-Night oder Verbundabos.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft