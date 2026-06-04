Graubünden verzeichnet weniger Arbeitslose

Keystone-SDA

Die Arbeitslosenzahl in Graubünden ist im Mai im Vergleich zum Vormonat von 1774 auf 1531 Personen gesunken. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 1,4 Prozent.

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(Keystone-SDA) Konkret waren gemäss einer Kantonsmitteilung vom Donnerstag 680 Frauen und 851 Männer arbeitslos. Die höchsten Arbeitslosenzahlen verzeichneten das Gastgewerbe (456 Personen), der Detailhandel (123 Personen) und das Gesundheits- und Sozialwesen (111 Personen).

Neben den 1531 Arbeitslosen registrierte das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 896 nichtarbeitslose Stellensuchende. Dazu gehören Personen, die an Weiterbildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen oder Zwischenverdienstarbeit leisten sowie jene, die lediglich die Vermittlungsdienstleistungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren in Anspruch nehmen.

Die Arbeitslosenquote in Graubünden ist tiefer als gesamtschweizerisch. Diese liegt bei drei Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Mai schweizweit ebenfalls leicht von 142’902 auf 140’275 Personen.