Graubünden weist tiefe Arbeitslosenquote aus
Der Kanton Graubünden hat die Arbeitslosenzahlen für den Monat Juli publiziert. Die Arbeitslosenquote verharrt auf 1,1 Prozent und sank gegenüber dem Vormonat noch einmal leicht.
(Keystone-SDA) Im Juli verzeichnete Graubünden 1218 Arbeitslose – im Vormonat waren es deren 1249.
Von den 1218 Arbeitslosen waren 518 Frauen und 700 Männer. Die höchsten Arbeitslosenzahlen verzeichnete das Gastgewerbe mit 208 Personen. Danach folgen das Gesundheits- und Sozialwesen, der Detailhandel und das Baugewerbe. In diesen Branchen weist der Kanton jeweils etwas mehr als 100 Arbeitslose aus.
Im Juli 2026 zählte das Bündner Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 93 Langzeitarbeitslose – leicht mehr als im Vormonat, wo 74 Langzeitarbeitslose vermeldet wurden.
Gesamtschweizerisch ist die Zahl der Arbeitslosen von 137’751 auf 139’276 angestiegen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von drei Prozent.