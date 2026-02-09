Greenplaces-Gebäude in Bubendorf BL bei Brand grossteils zerstört

Keystone-SDA

Ein Brand hat in der Nacht auf Montag in einer Gewerbeliegenschaft in Bubendorf BL gewütet. Es handelt sich um ein grosses Gebäude der Firma Greenplaces, wie diese auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

(Keystone-SDA) Wie stark der Bau zerstört ist und welche der eingemieteten Firmen davon betroffen sind, ist gemäss Angaben der Eigentümerschaft wie auch der zuständigen Immobilienfirma Vivacon noch nicht bekannt.

Das Gebäude ist jedenfalls zu einem grossen Teil eingestürzt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach kurz vor 04.00 Uhr an der Wattwerkstrasse aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Liegenschaft mit verschiedenen Gewerbebetrieben bereits in Vollbrand. Das Grossaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand nach rund drei Stunden unter Kontrolle, wie es im Polizei-Communiqué heisst. Die Brandursache ist noch unklar und wird von Spezialisten der Polizei abgeklärt.

Energiehaus Wattwerk nebenan ist nicht beschädigt

Das Unglück führte zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrung der Kantonsstrasse gleich neben dem Greenplaces-Gebäude bleibt vorerst bestehen. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Die Strecke der Waldenburgerbahn ist ebenfalls gesperrt. Ersatzbusse stehen im Einsatz, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.

Bei der zerstörten grünen Liegenschaft handelt es sich um das Nachbargebäude des schweizweit bekannten und prämierten Plus-Energie-Gewerbehauses Wattwerk. Dieses wurde beim Brand nicht beschädigt, wie der Geschäftsführer Heinrich Holinger gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Seine Firma sei «mit einem blauen Auge davongekommen». Aufgrund der Sperrung sei aber zurzeit kein Zugang zu seinem Solartechnikunternehmen möglich. Noch unklar sei, ob die Glasfaserkabelverbindung zerstört sei. Das Wattwerk produziert mehr Energie als die Firma verbraucht und galt bei der Erbauung im Jahr 2004 als Pionierprojekt.