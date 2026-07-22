Grenchen als Standort von Summerside-Festival wird erneut geprüft

Keystone-SDA

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Mehr als 5000 Personen haben die Petition zum Verbleib des Summerside-Festivals in Grenchen SO unterschrieben. Nun wollten die Veranstalter erneut prüfen, ob der Anlass auch in Zukunft in der Stadt über die Bühne gehen könne.

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(Keystone-SDA) Die vielen Unterschriften zeigen die starke Verbundenheit der Region Grenchen mit dem Festival, wie die Veranstalter am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieben. Die Welle der Unterstützung habe sie «tief beeindruckt». Daher erfolge die erneute Überprüfung.

Aber: Die Planung für den alternativen Standort sei bereits weit fortgeschritten und stünde kurz vor dem Abschluss, hiess es in der Mitteilung weiter. Zudem biete dieser Standort eine modernere und leistungsfähigere Infrastruktur. «Dies macht den Entscheid anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Gesamtabwägung.»

Der definitive Entscheid, wo das Summerside-Festival im kommenden Jahr stattfinden wird, werde spätestens Ende August gefällt und öffentlich kommuniziert.

Stadt will nicht mehr bezahlen

Im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe hatte die Stadt Grenchen verkündet, dass sie wegen des hohen personellen und finanziellen Aufwands keine städtischen Flächen mehr für das Festival zur Verfügung stelle und kein Geld mehr bezahlen werde. Daraufhin starteten Grenchner Einwohnende die Petition.

Im Juni 2023 fand das Summerside-Festival erstmals überhaupt in Grenchen statt. An der diesjährigen Ausgabe traten unter anderem Metal-Queen Doro Pesch oder die Metalcore-Band Electric Callboy auf.