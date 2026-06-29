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Grono GR wird Aktionärin von Repower Moesano

Keystone-SDA

Die Gemeinde Grono hat einen Anteil von zehn Prozent an der Repower Moesano SA erworben. Der Anteil der Gemeinden der Region Moesa an der Gesellschaft steigt damit auf 30 Prozent. 70 Prozent hält das Energieunternehmen Repower.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Gemeinde glaubt fest an das von Repower Moesano vorangetriebene Projekt. Mit dem Einstieg in die Aktionärsstruktur möchten wir die Arbeiten aus nächster Nähe verfolgen und an der Energiezukunft unserer Region mitwirken», lässt sich der Gemeindepräsident von Grono, Samuele Censi, in einer Mitteilung von Repower vom Montag zitieren.

Derzeit sind neben Repower und Grono auch die Gemeinden Calanca, Cama und Buseno Aktionäre von Repower Moesano. Repower wird die Gemeinden der Region Moesa gemäss Mitteilung zu den gleichen Konditionen mit Strom versorgen wie alle anderen Versorgungsgebiete.

Repower Moesano hat seit 2024 seinen Sitz in Grono und bewirtschaftet von dort ihre Aktivitäten im Energiebereich in der Region Moesa. Repower hält fest, dass künftig am Standort neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.

49 Prozent der Gesellschaft würden für Beteiligungen durch interessierte Gemeinden der Region offenstehen, die Mehrheit der Aktien solle aber im Besitz von Repower bleiben.

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