Grossbrand in Aigle VD hält Feuerwehr auf Trab

Keystone-SDA

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In der Altstadt von Aigle VD sind in der Nacht auf Montag sechs Häuser von einem Grossbrand betroffen worden. Ein grosses Feuerwehraufgebot stand im Einsatz, am Vormittag war das Feuer unter Kontrolle. Menschen kamen nicht zu Schaden.

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(Keystone-SDA) Das Feuer breitet sich nicht mehr aus, doch es gibt noch zahlreiche Glutnester. Weil sich der Brand auf den Dächern entwickelt hat, ist viel Präzisionsarbeit nötig, um alle Brandherde zu löschen», sagte der stellvertretende kantonale Inspektor der Waadtländer Gebäudeversicherung, Cyril Guinchard, am späten Vormittag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Montag um 03.54 Uhr, nachdem im Dachstock eines Gebäudes im Stadtzentrum von Aigle VD ein Brand ausgebrochen war. Sechs Gebäude wurden vom Brand betroffen. Deren Bewohnerinnen und Bewohner wurden in der Turnhalle eines Schulhauses untergebracht.

Wie viele Personen betroffen waren, konnte Guinchard zunächst nicht sagen. Sie hätten ihre Wohnungen selbstständig verlassen können, ergänzte er.

Auch die Bewohner umliegender Häuser mussten wegen der starken Rauchentwicklung ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand, teilte der Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei, Alexandre Bisenz, Keystone-SDA auf Anfrage mit. Das Gebiet blieb zunächst abgesperrt.

Rund 60 Feuerwehrleute aus vier Feuerwehren sowie etwa 15 Fahrzeuge standen im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.