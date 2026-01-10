Grosse Demo im Jemen wegen Auflösung von Separatistenverband

Gegen die angekündigte Auflösung des einflussreichen Separatistenverbands STC sind im Bürgerkriegsland Jemen zahlreiche Menschen auf die Strasse gegangen. Geschätzt mehrere Tausend Menschen nahmen an dem Protest auf einem zentralen Platz in der südlichen Hafenstadt Aden teil, wie auf Videos des mit den Separatisten verbündeten TV-Senders AIC zu sehen war.

Die Demonstranten verurteilten die STC-Auflösung und forderten die Unabhängigkeit des Südjemen, wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Dazu aufgerufen hatten Verbündete des bisherigen Anführers der Separatisten, Aidarus al-Subaidi. Dieser hatte sich nach Angaben aus Saudi-Arabien am Donnerstag in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) abgesetzt.

Der STC (Südliche Übergangsrat) ist eine separatistische politische Organisation im Jemen. Er wurde 2017 mit Unterstützung der VAE gegründet und wollte einen unabhängigen Südjemen durchsetzen, wie er bereits zwischen 1967 und 1990 existierte, bevor beide Landesteile wiedervereinigt wurden.

Auflösung im Fernsehen verkündet

Am Freitag verlasen Vertreter des Rats im Fernsehen eine Erklärung, der zufolge Mitglieder des STC und verbundener Einrichtungen sich auf die Auflösung des STC geeinigt hatten. Der Rat habe seine Ziele nicht erreicht. Seine Auflösung solle den Weg freimachen, um an einer Konferenz zur Zukunft des Südjemen in der saudischen Hauptstadt Riad teilzunehmen.

Im seit 2014 andauernden Bürgerkrieg im Jemen sind der STC und die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung eigentlich im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen verbündet, die grosse Teile im Norden des Landes einschliesslich der Hauptstadt Sanaa kontrollieren. Zuletzt kam es aber zunehmend zu Verwerfungen.

Während die Emirate im Jemen die Separatisten und deren Forderung nach einem unabhängigen Süden unterstützen, hält Saudi-Arabien zur jemenitischen Regierung und will die Einheit des Jemen erhalten.