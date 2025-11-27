Grosseinsatz nach Lawinenniedergang auf Tiroler Skipiste

Keystone-SDA

Bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher in Tirol sind am Donnerstagvormittag offenbar mehrere Wintersportler verschüttet worden

(Keystone-SDA) Das Schneebrett sei im freien Skiraum im Bereich der Daunscharte abgegangen, sagte ein Polizeisprecher zur österreichischen Nachrichtenagentur APA. In Teilen erreichten die Schneemassen auch den unteren Abschnitt einer Piste, bestätigten die Stubaier Gletscherbahnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst worden.

Mehrere Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs im freien Gelände aufgehalten haben, hiess es seitens der Gletscherbahnen. Wie viele Personen aber tatsächlich betroffen waren, blieb auch gegen Mittag weiter unklar.

Dass einige Teilverschüttete bereits ausgegraben worden sein sollen, wurde der APA vorerst nicht bestätigt. Fest stand hingegen, dass bei einigen der betroffenen Wintersportler ausgelöste Lawinenairbags beobachtet wurden.

Eine grossangelegte Suchaktion unter Beteiligung mehrerer Bergrettungen, von Lawinensuchhunden sowie dreier Rettungshubschrauber war im Gange. Der Lawinenkegel wurde von den Einsatzkräften weiter intensiv abgesucht.