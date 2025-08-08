Grosser Brand nahe Athen breitet sich unkontrolliert aus

Im Südosten von Athen ist ein grosser Waldbrand ausser Kontrolle geraten. Starke Winde fachten die Flammen immer weiter an, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

(Keystone-SDA) Mehrere Ortschaften wurden demnach vorsorglich evakuiert. In weiten Teilen der Ägäis gilt nach Angaben des Zivilschutzes die höchste Stufe der Brandgefahr.

Einsatz aus der Luft

Das Feuer brach am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache etwa 35 Kilometer südöstlich von Athen aus. Nach Angaben der Behörden sind derzeit drei Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber im Einsatz, um die Flammen aus der Luft zu bekämpfen.

Die Feuerwehr wird von Einsatzkräften aus anderen Landesteilen unterstützt – Verstärkung sei bereits auf dem Weg, berichtete der staatliche Rundfunk ERT. Touristische Einrichtungen sind nach Berichten von Reportern vor Ort bislang nicht in Gefahr.

Stürmische Winde

Das meteorologische Amt in Athen warnte vor stürmischen Winden rund um die Ägäis mit Geschwindigkeiten bis zu Stärke neun. Auch für die kommenden Tage wird erwartet, dass starke Winde die Löscharbeiten erschweren werden. Meteorologen warnten zudem in griechischen Medien, dass aufgrund anhaltender Trockenheit selbst kleine Funken innerhalb weniger Minuten einen Grossbrand auslösen könnten.