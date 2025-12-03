Grosser Rat berät über Neuverteilung von Zentrumslastabgeltungen

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat BE hat am Mittwoch mit der Revision des Finanz- und Lastenausgleichs (Filag) begonnen. Diese sieht vor, dass nebst Bern, Biel und Thun künftig auch Burdgorf und Langenthal eine pauschale Abgeltung für ihre Zentrumslasten erhalten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rat berät die Gesetzesrevision in der aktuellen Wintersession in erster Lesung. Ein Nichteintretensantrag aus den Reihen der GLP zu Beginn der Debatte war nicht erfolgreich.

Die Stadt Bern soll ab dem Jahr 2027 weniger Abgeltungen erhalten, wenn es nach der Regierung geht. Gleichzeitig soll Bern aber mehr in den Topf einzahlen. Auch Biel soll künftig weniger erhalten, Thun hingegen etwas mehr.

Während Bern und Biel die Revision ablehnen, zeigt sich die Stadt Thun offen.

Bern, Biel und Thun erhalten im Rahmen des Filag seit Jahren eine pauschale Entschädigung aufgrund ihrer Zentrumsfunktion. Der Rat überwies im Herbst 2024 einen Auftrag, wonach auch die beiden regionalen Zentren Burgdorf und Langenthal eine solche Abgeltung erhalten sollen.