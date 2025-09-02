The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Grosser Rat genehmigt Gelder für Sanierung von Thuner Kunsteisbahn

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag einem Beitrag von rund 1,6 Millionen Franken aus dem Sportfonds an die Thuner Kunsteisbahn Grabengut zugestimmt. Das Eissportzentrum muss dringend saniert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Kantonsparlament stimmte dem Beitrag mit 140 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung zu.

Die Gesamtsanierung der Eissportanlage mit ihren zwei Eisfeldern kostet rund 28,5 Millionen Franken. Die Thuner Stimmbevölkerung sagte 2022 Ja zum Umbauprojekt.

Die 1959 erbaute Kunsteisbahn ist sanierungsbedürftig und stösst an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Stadt Thun als Eigentümerin plant daher einen Umbau. Ziel ist eine energieeffiziente, heutigen Sicherheitsstandards entsprechende Eissportanlage, die den lokalen Eissportvereinen, der Öffentlichkeit und den Schulen zur Verfügung steht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft