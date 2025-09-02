Grosser Rat genehmigt Gelder für Sanierung von Thuner Kunsteisbahn

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag einem Beitrag von rund 1,6 Millionen Franken aus dem Sportfonds an die Thuner Kunsteisbahn Grabengut zugestimmt. Das Eissportzentrum muss dringend saniert werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Kantonsparlament stimmte dem Beitrag mit 140 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung zu.

Die Gesamtsanierung der Eissportanlage mit ihren zwei Eisfeldern kostet rund 28,5 Millionen Franken. Die Thuner Stimmbevölkerung sagte 2022 Ja zum Umbauprojekt.

Die 1959 erbaute Kunsteisbahn ist sanierungsbedürftig und stösst an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Stadt Thun als Eigentümerin plant daher einen Umbau. Ziel ist eine energieeffiziente, heutigen Sicherheitsstandards entsprechende Eissportanlage, die den lokalen Eissportvereinen, der Öffentlichkeit und den Schulen zur Verfügung steht.