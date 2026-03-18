Grosskontrolle gegen Vermögensdelikte in der Nordwestschweiz

Keystone-SDA

Bei einer trinationalen Aktion gegen Vermögensdelikte sind in der Nordwestschweiz in der Nacht auf Mittwoch 238 Autos und 322 Personen kontrolliert worden. Der Verdacht eines solchen Delikts erhärtete sich bei keiner der Kontrollen, wie die Basler Polizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Eine Person war ohne Versicherung und Führerausweis unterwegs und wurde wegen einer Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz festgenommen, wie es heisst. Bei einem Grenzübertritt aus Frankreich in die Schweiz sei es wegen illegaler Einreise zu einer Festnahme gekommen.

Zudem wurden drei Übertretungen festgestellt, die vor Ort mit einer Busse geahndet wurden, wie die Polizei weiter schreibt. Bei keinem Lenker und keiner Lenkerin sei übermässiger Konsum von Alkohol oder Drogenkonsum festgestellt worden.

An der Aktion «TriNat Süd» beteiligt waren die Kantonspolizeien Basel-Stadt und Aargau, die Polizei Basel-Landschaft, das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit sowie deutsche und französische Behörden, wie es weiter heisst.