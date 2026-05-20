Grossratskommission für Sanierung des Historischen Museums Bern

Keystone-SDA

Die grossrätliche Bildungskommission stellt sich hinter die Gesamtsanierung des Historischen Museums in Bern. Diese solle auf die Weiterentwicklung des Museumsquartiers abgestimmt werden, jedoch eigenständig und unabhängig davon erfolgen, so die Forderung der Kommission.

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(Keystone-SDA) Sie möchte, dass der Kantonsbeitrag von 37,5 Millionen Franken allein für die Museumssanierung eingesetzt wird, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Das letzte Wort in der Sache wird der bernische Grosse Rat haben.

Der historische Altbau des Museums aus dem Jahr 1894 wurde noch nie gesamthaft saniert. Nun sei dies dringend, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Kanton soll sich mit einem Beitrag von 37,5 Millionen Franken beteiligen. Diesen Kredit empfiehlt die vorberatende Kommission dem Grossen Rat zur Annahme.

Von den 37,5 Millionen Franken sollen zehn Millionen dem Lotteriefonds entnommen werden. 2,5 Millionen Franken für den Projektierungskredit wurden bereits 2024 bewilligt. An den Gesamtkosten von 120 Millionen Franken beteiligen sich neben dem Kanton Bern auch die Stadt Bern und die Burgergemeinde Bern mit je 40 Millionen Franken.

Keine zusätzlichen Ausstellungsflächen

Mit der Gesamterneuerung wird die Ausstellungsfläche nicht erweitert. Zusätzliche Flächen werden hauptsächlich zu Lasten bisheriger Ausstellungsflächen im Bereich der Erschliessungs- und Publikumsräume geschaffen, um mehr Platz für das erwartete erhöhte Besuchsaufkommen zu haben.

Insgesamt soll die Sanierung den Besuchenden mehr Aufenthaltsqualität und Sicherheit bringen. Das Museum wird zudem barrierefrei zugänglich. Weiter erhält das Gebäude eine zeitgemässe Gebäudetechnik mit einer Erdwärmeheizung.

Das Gesamterneuerungsprojekt fällt zeitlich mit dem Aufbau des Museumsquartiers Bern zusammen. Die Eröffnung des sanierten historischen Museums ist für 2032 geplant, diejenige des Museumsquartiers eventuell bereits ein Jahr später.

Das Museumsquartier ist ein Netzwerk von elf Kultur- und Bildungsinstitutionen im Berner Kirchenfeldquartier, die ihre Angebote bündeln und ein grosses Kulturareal im Raum Helvetiaplatz und Kirchenfeldstrasse entstehen lassen wollen. Dazu gehören Institutionen wie das Historische und das Naturhistorische Museum oder das Museum für Kommunikation.