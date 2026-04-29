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Grossratskommission ist für Erweiterung von archäologischem Lager

Keystone-SDA

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) unterstützt den Verpflichtungskredit von rund 4,4 Millionen Franken für die Erweiterung des Behälterlagers des Archäologischen Dienstes in Bern. Damit soll der gesetzliche Auftrag des Archäologischen Dienstes sichergestellt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Mit der Erweiterung kann die Lagerkapazität um rund 70 Prozent erhöht werden. Das automatisierte Behälterlager ist seit mehreren Jahren ausgelastet, wie aus einem Communiqué der BaK vom Mittwoch hervorgeht.

Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen, die Inbetriebnahme ist auf Anfang 2029 geplant. Der Grosse Rat befasst sich in der anstehenden Sommersession mit dem Geschäft.

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