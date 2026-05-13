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Grossratskommission spricht sich für Sanierung von BBZ Biel aus

Keystone-SDA

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) des bernischen Grossen Rats hat sich für die Gesamtsanierung des Berufsbildungszentrums Biel (BBZ) ausgesprochen. Sie beantragt dem Rat, einem Kredit von rund 103 Millionen Franken zuzustimmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die BBZ-Gebäude an der Wasenstrasse müssen dringend saniert werden. Auch genügen sie weder energetisch noch betrieblich den heutigen Anforderungen, wie die BaK am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Durch eine Sanierung könne der zweisprachige Standort des BBZ Biel langfristig gesichert werden. Die Gebäude stammen aus den 1970er-Jahren. Der Grosse Rat beschäftigt sich in der Sommersession mit dem Geschäft.

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