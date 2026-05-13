Grossratskommission unterstützt Berner Wasserstrategie

Keystone-SDA

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BaK) unterstützt die Wasserstrategie 2040 des Kantons Bern einstimmig. Beim Vollzug der Gewässerschutzgesetze und bei der Landwirtschaft verlangt sie aber Anpassungen.

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(Keystone-SDA) So möchte die BaK, dass der Kanton die Gemeinden beim Vollzug der Gesetze künftig stärker unterstützt. Auch wünscht sie sich, dass in einzelnen Bereichen die Bedürfnisse der Landwirtschaft stärker berücksichtigt werden, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Bei der Umsetzung von Massnahmen zur Schwammlandschaft legt die BaK besonderen Wert auf den Erhalt von Fruchtfolgeflächen. Demonstrations- und Pilotprojekte möchte sie schneller vorantreiben, ebenso zusätzliches Wasserkraftpotenzial für die Energiewende nutzen.

Die BaK reichte ihre Anliegen mittels Planungserklärungen ein. Über diese wird der Grosse Rat in der anstehenden Sommersession beraten.

Die Wasserstrategie 2040 des Kantons Bern folgt auf die bisherige Strategie von 2010. Sie definiert, wie der Kanton künftig mit der zunehmend knappen und gleichzeitig immer stärker beanspruchten Ressource Wasser umgehen soll. Ziel der Strategie ist es, den Wasserhaushalt langfristig klimaresilient, nachhaltig und koordiniert zu steuern, wie es weiter hiess.